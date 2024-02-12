Польша хочет получить от США ядерное оружие

В ответ на замечание, что содержание ядерного арсенала станет дорогостоящим мероприятием Крашевский с пафосом сказал, что у «безопасности нет цены».

По его мнению, ядерное оружие может быть получено Польшей в рамках программы НАТО Nuclear sharing. Она позволяет США размещать его в странах Европы, которые ядерным оружием не обладают. В настоящее время 100 боеприпасов разной мощности находятся на базах в Германии, Бельгии, Голландии, Италии и Турции.

Президент РФ Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Россия не собирается воевать ни с Польшей, ни с каким-либо другими странами. По его мнению, российско-польская может начаться только в том случае, если Польша нападет на Россию.