Польша и страны НАТО подняли в воздух самолеты на фоне «действий России»

Польские истребители F-16 и самолеты Вишеградской группы НАТО экстренно подняли в воздух. Оперативную деятельность начали из-за взрывов на Украине, в которых Варшава заподозрила Россию. Об этом стало известно из сообщения командования Вооруженных сил европейской страны в социальной сети X.

Польская сторона объяснила активную оборонную реакцию как ответ на взрывы, которые зафиксировали на приграничной территории Украины. По сообщениям командования, к происходящему якобы причастна Россия. Варшава собирается обеспечить безопасность в районах, прилегающих к уязвимым землям.

Известно, что в воздух польские ВС подняли дежурные пары истребителей, привели в готовность наземные силы ПВО и средства РЭБ.

«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты», — говорится в сообщении.

Истребители вернули на базы спустя несколько часов.

Отметим, что Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

Напомним, 17 ноября на территории Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждение действовало более 2,5 часа. За это время гремели мощные взрывы, ввели режим экстренных отключений электроэнергии, отмечает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал Польшу за отказ передать Украине МиГ-29.