Согласно заявлению Министерства обороны России, российские вооруженные силы уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые, по утверждению ведомства, использовались украинскими войсками для удара по Севастополю 23 июня.

По информации министерства, российские беспилотники обнаружили передвижение и скрытые позиции трех пусковых установок HIMARS в лесополосе возле населенного пункта Клапая в Херсонской области. В ответ российские войска нанесли целенаправленный ракетный удар с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Минобороны утверждает, что в результате удара были уничтожены: три пусковые установки РСЗО M142 HIMARS с ракетами ATACMS, а также до десяти зарубежных сотрудников, обслуживавших эти системы

Об этом стало известно из официального Telegram-канала Министерства обороны России. Ранее сообщалось, что из этих система украинские боевики нанесли удар по мирным гражданам Севастополя.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ обстреляли ресторан под Белгородом, в результате атаки есть погибшие.