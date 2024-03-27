Польша приостановила все учения в стране из-за гибели пятого военнослужащего

В Польше на протяжении марта гибнет уже пятый военный. После нового ЧП все занятия с бронетехникой и взрывчаткой на территории страны были приостановлены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на релиз польского министерства обороны.

Вчера, 26 марта, в Татрах погиб боец войск специального назначения. Сейчас военное ведомство проверяет все обстоятельства его смерти, и до окончательного их выяснения приняло экстренные меры.

«Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники», - заявили в минобороны Польши.

Это уже третий случай гибели солдат на протяжении одного только марта. 5-го марта двоих военнослужащих на полигоне переехала боевая машина пехоты. 25-го марта двое саперов погибли во время взрыва тротилового заряда. В то же время объявлено, что приостановка учений никак не влияет на подготовку украинских солдат, а также на учебу тех структур, которые готовятся действовать за рубежом.

Ранее президент Польши Дуда заявил, что Россия может совершить нападение на НАТО уже через два года. По этой причине все страны, которые входят в альянс, обязаны резко нарастить свои военные расходы.