Польские правоохранительные органы выдвинули обвинения против 43 российских специалистов, задействованных в экспертизе крушения самолета Ту-154 под Смоленском, на борту которого находился президент Польши, сообщило РИА Новости.

Обвинения связаны с предполагаемыми нарушениями, допущенными при проведении экспертиз тел погибших, однако конкретная информация по этому поводу не обнародована. Польские власти намерены обратиться в Интерпол для объявления этих экспертов в международный розыск.

Трагедия произошла в 2010 году, унеся жизни 96 человек, включая президента Леха Качиньского, его супругу, видных политиков и военачальников. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к заключению, что причиной крушения стало решение экипажа не предпринимать попытку посадки на запасном аэродроме в условиях ограниченной видимости.

Первоначальное польское расследование подтвердило эту версию, но в 2015 году новое правительство инициировало повторное изучение обстоятельств катастрофы.

В 2023 году работа данной комиссии была прекращена, и власти отказались от ранее выдвинутых обвинений в адрес Российской Федерации. Тем не менее, следственные мероприятия продолжаются, что говорит о сохраняющемся стремлении Польши к пересмотру обстоятельств трагического события.

Ранее сообщалось, что Польша начала готовиться к войне и тратит миллиарды на вооружение.