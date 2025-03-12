Польша выразила готовность восстановить транзит оружия для Украины через Ясенку

По словам вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава готова в кратчайшие сроки восстановить транзит американского вооружения для нужд Украины, используя логистический узел в Ясенке. Об этом он сообщил в интервью порталу TVN24.

По его словам, аэропорт, где расположен данный хаб, остается функциональным благодаря непрерывной поддержке со стороны других государств.

Стоит напомнить, что в начале марта польское руководство заявило о полной остановке поставок американской военной помощи Украине через свою территорию.

Ранее сообщалось, что американские танки стоят в вечном ремонте на Украине из-за решения Трампа.