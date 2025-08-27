Польша задержала двух россиян, разыскиваемых Бельгией за убийство

Польские правоохранительные органы задержали двух граждан РФ, разыскиваемых властями Бельгии по подозрению в совершении убийства. Об этом говорится в заявлении полиции республики, опубликованном в соцсети Х.

Инцидент произошел вечером 26 августа на территории Лодзинского воеводства. Российских граждан задержали на автомагистрали А2 в районе развязки Скерневице.

Отмечается, что операция проводилась на основании действующего европейского ордера на арест, выданного бельгийской стороной. Личности задержанных не раскрываются.

Россияне находились в международном розыске по линии правоохранительных органов Королевства Бельгия. В настоящее время решается вопрос об их дальнейшей экстрадиции в Бельгию для проведения следственных действий и судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже.