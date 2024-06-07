Польская полиция обнаружила мертвым одного из богатейших бизнесменов страны
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Один из самых богатых жителей Польши Ежи Кшановский был найден мертвым. Об этом сообщили РИА Новости.
Ежи Кжановский вместе со своим братом Адамом учредил компанию «Новый стиль», которая стала одним из самых крупных производителей офисной мебели в Европе. Вчера он вышел из дома и пропал, после чего правоохранители начали его поиски. Около часа ночи тело исчезнувшего бизнесмена было найдено.
«Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший — пропавший 54-летний мужчина», - заявила пресс-служба полиции города Кросно.
Правоохранители пока не указали никакой причины смерти Кшановского. Поиски велись с немалым масштабом, в них принимали участие спасатели, служебные собаки, применялись различные технические средства.
Ранее сообщалось, что власти Польши отменили переговоры с Киевом из-за тотальной коррупции, которая царит на Украине. Между представителями стран должно было пройти общение по поводу сбыта сельскохозяйственной продукции, но Варшава отказалась говорить с теми, кто замешан в нечистоплотных деяниях.