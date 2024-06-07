Польская полиция обнаружила мертвым одного из богатейших бизнесменов страны

Один из самых богатых жителей Польши Ежи Кшановский был найден мертвым. Об этом сообщили РИА Новости .

Ежи Кжановский вместе со своим братом Адамом учредил компанию «Новый стиль», которая стала одним из самых крупных производителей офисной мебели в Европе. Вчера он вышел из дома и пропал, после чего правоохранители начали его поиски. Около часа ночи тело исчезнувшего бизнесмена было найдено.

«Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший — пропавший 54-летний мужчина», - заявила пресс-служба полиции города Кросно.

Правоохранители пока не указали никакой причины смерти Кшановского. Поиски велись с немалым масштабом, в них принимали участие спасатели, служебные собаки, применялись различные технические средства.

Ранее сообщалось, что власти Польши отменили переговоры с Киевом из-за тотальной коррупции, которая царит на Украине. Между представителями стран должно было пройти общение по поводу сбыта сельскохозяйственной продукции, но Варшава отказалась говорить с теми, кто замешан в нечистоплотных деяниях.