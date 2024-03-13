Польские наемники повелись на предложение пранкеров вступить в ЧВК Порошенко

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с воюющими на Украине польскими наемниками от имени представителя бывшего президента Украины Петра Порошенко и предложили им вступить в фиктивную ЧВК.

По легенде, Порошенко набирает собственную частную военную компанию, в которой предлагает высокие зарплаты.

Опытный офицер Майкл Киермач согласился обучать солдат и быть инструктором, но отказался принимать участие в штурмовых действиях, так как это слишком опасно для жизни.

Наемник Игорь Горняк также легко согласился сменить «работодателя».

Ранее пранкеры убедили нескольких иностранных наемников принять участие в госперевороте на Украине в пользу Петра Порошенко. Двое из трех их собеседников легко согласились на эту авантюру, третий был более осторожен и заявил, что не участвует в политике.