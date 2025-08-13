Мужчину из Польши задержали на границе за попытку попасть в Россию

Согласно информации источника, 5 августа на эстонской границе был задержан 49-летний поляк, намеревавшийся вступить в ряды российской армии для участия в специальной военной операции. С этой целью мужчина прибыл в Эстонию из Сербии, купил надувной матрас и использовал его для переправы через реку Нарва.

Незадачливого путешественника задержали, против него было возбуждено уголовное дело. Суд 6 августа принял решение о заключении мужчины под стражу на два месяца. Главный прокурор Вируской окружной прокуратуры, Гарди Андерсон, отметил, что вступление в российскую армию представляет косвенную угрозу для безопасности Эстонии, а также для всех стран-членов Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Польша призвала граждан избегать поездок в Россию.