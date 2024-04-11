Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило жителей страны, что в ближайшее время в ряде районов может наблюдаться повышенный уровень шума. Авиация поднялась в воздух из-за активности самолетов ВС РФ. Такое заявление появилось в социальной сети Х.

По утверждению поляков, российская дальняя авиация действует крайне активно, в связи с этим польским военным пришлось поднять свои истребители в воздух.

«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», - указано в сообщении от военного ведомства.

По мнению польского министерства обороны, российская авиация ведет активные действия уже на протяжении всей ночи. Подобные меры принимаются Польшей постоянно, ее боевые самолеты регулярно поднимаются в небо при активности дальней авиации ВС РФ.

Ранее сенатор Пушков порекомендовал Польше побольше опасаться «предвоенной эпохи» из-за ее положения между возможными противоборствующими сторонами. Ей стоит задуматься о последствиях новой мировой войны.