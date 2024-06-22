Польские военные пожаловались на очень напряженную ночь из-за активности российской авиации

Армии Польши пришлось массово поднимать в небо свои боевые самолеты из-за большой активности российской авиации. Об этом польское командование сообщило в социальной сети Х.

Сначала полякам пришлось предупредить своих сограждан о том, что в ряде приграничных с Украиной районах ночью может наблюдаться повышенный уровень шума. Он связан с большим количеством полетов боевых самолетов. Польским военным пришлось поднять в воздух как свои самолеты, так и авиацию союзников, так как российские военные развили очень большую активность над Украиной. На свои аэродромы польские воздушные машины окончательно вернулись только через несколько часов.

«Это была очень напряженная ночь для всей противовоздушной обороны Польши», - констатировало польское командование.

Ранее сообщалось, что польские правоохранители утратили информацию о местонахождении троих человек, осужденных за шпионаж в пользу России. Никто в силовых ведомствах не знает, куда именно делись эти люди.