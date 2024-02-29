Если кто-то из членов Северо-Атлантичексого блока решится ввести своих военных на украинскую территорию, то это станет началом втягивания этого государства в войну против России. Это противостояние обязательно вырастет до масштабов полноценной войны. Так считает Вальдемар Скшипчак, бывший командующий польскими сухопутными войсками. Его слова привело агентство РАР.

Генерал указал, что военный конфликт на Украине касается многих других государств, но они не могут ввязываться в него. Им не стоит делать шаги, которые приведут к участию в боевых действиях.

«Вступление какого-либо члена НАТО на Украину будет равнозначно полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны», - заявил он.

Он очень удивился предложению французского президента Макрона ввести иностранные войска на украинскую территорию. По его словам, все разговоры о подобном велись втайне, но Макрон решил вдруг заявить об этом во всеуслышанье. В то же время Скшипчак считает, что Украина постепенно терпит поражение. Россия получает над ней все больше преимуществ.

В России же точку зрения назвали чисто популистским заявлением. Французский президент уже потерял все ориентиры, и начал говорить глупости, так считает сенатор Джаббаров.