Правительству Украины придется согласиться на переговоры с Россией, результатом которых станет неизбежная потеря части территорий, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

По его мнению, украинские войска находятся в тяжелом положении на фронте. Тактика ВСУ, бросающих в бой все больше техники и людей, оказалась самоубийственной.

Военный считает, что об украинском контрнаступлении можно уже просто забыть.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».