Туск заявил об укреплении границы с Белоруссией после ранения в зад польского пограничника

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости укрепить границу с Белоруссией и дополнительно перебросить туда войска после инцидента с польским пограничником.

Сегодня весь день польские СМИ публикуют фото «страшного» оружия, которым якобы мигранты ранили через дырку в заборе польского жолнера. Причем ранение пограничник получил в тыловую часть.

Оружие представляет из себя прикрученный к палке нож.

Польша планирует потратить $2,5 млрд на строительство новых укреплений на границе с Белоруссией.

Ранее Дональд Туск заявил, что польские власти откажутся от минирования границы, соблюдая Оттавскую конвенцию.