Польское издание Myśl Polska испугалось за будущее страны после предупреждения России

Поляки могут не сохраниться как нация в случае удара по ним российским ядерным оружием. Это станет следствием размещения в Польше ядерных боеголовок из Соединенных Штатов. Тревогу забили журналисты из издания Myśl Polska.

Авторы статьи указали, что в том случае, если Варшава разрешит размещение в стране вооружений из США, то при возникновении ядерного конфликта Россия обязательно нанесет удар по Польше. Это грозит стране полным уничтожением.

«Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?» - задались они вопросом.

До этого власти России уже назвали согласие польских властей на размещение у себя американских ракет с ядерными боеголовками безумным и очень опасным шагом.

Ранее командование польской армией предупредило жителей страны об осторожности во время передвижений по дорогам северного воеводства. Там двигаются колонны военной техники, это связано с маневрами НАТО, которые проводятся на границе с РФ.