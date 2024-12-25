Польская армия подняла в воздух дежурные пары истребителей, а дежурные средства ПВО приведены в состояние боеготовности. Причиной этого стала активность российских войск на украинской территории. Такие данные опубликовало РИА Новости.

Журналисты сослались на заявление, которое сделало оперативное командование родов вооруженных сил Польши. Оно предупредило, что в воздух были попарно подняты для патрулирования истребители. Силы ПВО, а также радиолокационной разведки, привели в состояние повышенной готовности. Все это якобы связано с активностью ВС РФ на территории Украины.

«Командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — указали поляки.

Все принятые меры направлены на обеспечение безопасности польских территорий, которые граничат с некими «уязвимыми районами».

Ранее появились сообщения, что российские штурмовики уничтожили польских наемников на Украине во время чаепития. Бойцы армии РФ подошли к опорному пункту ВСУ в то время, когда поляки пили чай. Противнику было предложено сдаться, но один из неприятельских солдат открыл огонь. Ответным огнем враг был ликвидирован.