Полсотни ДТП по вине водителей такси произошло в Подмосковье с начала года

Пятьдесят три ДТП по вине водителей такси произошло в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число погибших в данных авариях сократилось на треть — на тридцать три процента, добавили в ведомстве.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси, согласно статистике, являются превышение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестков и нарушение правил перестроения.

Водителей такси призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность системной работы по устранению ям на дорогах в Московской области.