Полсотни иностранцев выдворят из России по итогам массовой драки на складе

Закончилось разбирательство, которое проводилось после драки работников на складе одной из онлайн-платформ, расположенной в Москве на Гвардейской улице. По итогам 50 иностранных граждан депортируют за пределы РФ, поскольку они нарушили режим пребывания в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Владимира Васенина, руководителя пресс-службы столичного главка полиции.

Конфликт, который привел к массовой потасовке, произошел на бытовой почве в конце января этого года. Двое зачинщиков драки были взяты под арест, еще семь человек привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. А всего под проверку попали 74 сотрудника склада.

«Был установлен ряд правонарушений, совершаемых гражданами, осуществляющими доставку продуктов и работающих в складском помещении крупной онлайн-платформы», - заявил Васенин.

В результате 50 человек были признаны нарушителями правил пребывания на территории РФ либо въезда в ее пределы. Часть из них осуществляли свою трудовую деятельность незаконно. Все они будут принудительно депортированы за рубеж. Всем им также назначены административные штрафы.

Ранее депортацию пообещали зачинщикам драки на складе Wildberries, который расположен в Электростали. Там задержанию подверглись 13 самых активных участников потасовки.