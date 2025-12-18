Получил 22 года колонии: гражданина Белоруссии осудили за подрыв составов на БАМе

Второй Восточный окружной военный суд назначил белорусскому гражданину Сергею Еремееву 22 года лишения свободы. Его признали виновным в теракте на железнодорожной магистрали, об этом сообщило РИА Новости.

54-летний Еремеев обвинялся в том, что два года назад совершил в Северомуйском тоннеле и на перегоне Перевал – Горячий, которые находятся на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, подрывы двух железнодорожных составов. Эти поезда перевозили нефтепродукты, в результате произошло возгорание. Движение на этом участке трассы было временно заблокировано. Злоумышленник признался, что совершил теракт по заданию своего соотечественника, который проживает в Литве и работает на спецслужбы Украины.

«По совокупности суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам.

У осужденного конфисковали принадлежавший ему ранее автомобиль, и вдобавок наложили на него штраф в 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье двое подростков попали под суд за поджог леса по заданию с Украины. Они четырежды поджигали лесные участки за обещанное им денежное вознаграждение. Денег подростки так и не получили, но каждому из них грозит до 10 лет колонии.