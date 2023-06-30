Полугодовалый ребенок попал в реанимацию после падения с лестницы вместе с мамой в Подмосковье

Полугодовалый мальчик попал в реанимацию после падения на кафельную плитку в подъезде одного из домов в городе Белозерский городского округа Воскресенск. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

По информации издания, накануне вечером женщина с ребенком на руках спускалась по лестнице, у нее неожиданно подвернулась нога. Из-за этого она упала и выронила младенца.

Сейчас ребенок, по данным журналистов, находится в тяжелом состоянии. В больницу малыш поступил с кровоизлиянием и подозрением на перелом основания черепа.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик попал в больницу после укуса ядовитой змеи в подмосковном СНТ «Лесные дали».