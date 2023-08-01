Пользователи приложения «112 МО» использовали функцию отслеживания машин 30 тысяч раз с начала года

Жители Подмосковья с начала текущего года тридцать тысяч раз воспользовались функцией отслеживания автомобилей экстренных служб в мобильном приложении региональной Системы-112.

В пресс-службе ведомства напомнили, что приложение «112 МО» позволяет вызвать помощь нажатием всего одной кнопки. Сервис дает возможность не только отслеживать маршрут движения, например, бригады скорой помощи или службы газа, но и найти службы спасения на карте.

Также там есть информация о том, как правильно действовать при ЧС и функция «Связные контакты». Она популярна среди родителей подростков и жителей региона, у которых есть пожилые родственники. Данная функция позволяет в любой момент показать местоположение близкого человека на карте.

Приложение «112 МО» постоянно совершенствуется и дорабатывается, подчеркнули в подмосковной Системе-112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей региона является абсолютным приоритетом.