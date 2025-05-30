Пользователям «Госуслуг» дадут право назначить доверенное лицо для подтверждения смены пароля

На портале «Госуслуги» введут дополнительную опцию для противодействия мошенникам. Пользователь сможет назначить доверенное лицо, которое должно будет подтвердить смену пароля. Об этом сообщил «Интерфакс».

Издание сослалось на заявление, сделанное Максутом Шадаевым, главой Министерства цифрового развития. По его словам, ведомство планирует ввести на «Госуслугах» новую опцию, по которой пользователи сайта смогут назначать доверенное лицо. Оно обязано будет подтверждать смену пароля от личного кабинета.

«Мошенник выманивает СМС с кодом, человек этот код сообщает, и мошенник меняет пароль пользователя на «Госуслугах». После введения второго фактора в виде доверенного лица мошенник это сделать не сможет», — указал министр.

Шадаев добавил, что нововведение планируют внедрить уже в третьем квартале 2025 года. Включение этой функции будет сугубо добровольным. Доверенное лицо также должно иметь аккаунт на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин раскритиковал молодых людей, которые делают предложение своим избранницам через портал «Госуслуги». Он заявил, что гражданам следует придерживаться традиционного романтического жеста — предложения руки и сердца, сделанного лично.