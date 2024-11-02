Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, который был занят помощью российской армии, рассказал о том, что ему удалось проехать через украинскую территорию благодаря своему паспорту. Он выступил во время пресс-конференции, о которой рассказали РИА Новости .

Мартиндейл назвал наличие у него американского гражданства очень большим преимуществом, за счет которого он смог беспрепятственно передвигаться по украинской территории.

«Без этого паспорта я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провел значительную часть времени моего пребывания на Украине», — указал он.

Сам Мартиндейл находился на Украине с февраля 2022 года. Он занимался все это время тем, что по собственной инициативе передавал российской стороне информацию о военных объектах ВСУ, что облегчало российским войскам проведение по ним ударов. После всего этого американец был вывезен на территорию РФ.