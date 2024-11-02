Российские правоохранительные органы вывезли на контролируемую российскими войсками территорию американца Дэниэла Мартиндейла, который оказывал помощь российской армии. Он дал свою первую пресс-конференцию в медиацентре «Россия сегодня», передало РИА Новости.

Мартиндейл находился на украинских землях с 11 февраля 2022 года. Он сам установил контакт с российскими властями и на протяжении двух лет передавал информацию о расположении военных объектов Украины.

Эти данные способствовали успешным атакам на военную инфраструктуру, технику и личный состав ВСУ. Сам Дэниэл заявил, что находится в Москве по собственному желанию.

По мнению Мартиндейла, действия США в конфликте на Украине направлены на сдерживание России, чтобы не допустить ей шанса на равную конкуренцию. Он охарактеризовал спецоперацию как борьбу двух сторон, где одна стремится к справедливости, а другая лишь к продвижению своих коммерческих интересов.

Американец считает, что война завершится, когда США решат, что поддержка Украины больше невыгодна, и чем раньше это произойдет, тем быстрее наступит справедливый конец конфликта.

Ранее сообщалось, что американец, напавший на полицейского в Москве, объяснил цель своего приезда в Россию. 46-летнего мужчину преследовали в США. На судебном заседании он заявил, что больше не считает себя гражданином своей родины.