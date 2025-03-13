Помощник Путина назвал временное перемирие на Украине «передышкой для украинских военных»

Временное перемирие не отвечает интересам РФ, поскольку оно станет передышкой для ВСУ. Такое мнение высказал Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, во время выступления на ВГТРК.

Ушаков считает, что временное перемирие является не чем иным, как передышкой для украинской армии. В то же время Россия заинтересована в длительном мире, который в обязательном порядке будет учитывать интересы РФ.

«Мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», — указал он.

Помощник российского лидера добавил, что регулярно общается по телефону с Майком Уолтцем, помощником Трампа по национальной безопасности. Во время одного из таких разговоров он проинформировал своего американского коллегу о российской позиции. Ушаков подчеркнул, что Москве не нужна имитация мирных действий, она стремится к долгосрочному и прочному миру.

Ранее западная пресса уже сообщила о том, что российская сторона передала Белому дому свои требования для заключения мирного соглашения с Украиной. По имеющимся данным, все эти условия очень схожи с теми, что РФ выдвигала ранее по отношению к НАТО, США и украинским властям. Точное содержание требований пока неизвестно.