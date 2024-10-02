Помпео заявил Вовану и Лексусу о необходимости разрешить ВСУ удары вглубь России

Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой ЦРУ и госдепартамента США Майком Помпео от лица выдуманного африканского политика. В ходе разговора собеседник сделал откровенное заявление об ударах ВСУ вглубь России. Видеозапись этой беседы шутники опубликовали в Telegram-канале.

В очередной раз Вован и Лексус пошли на хитрость и смогли убедить бывшего главу ЦРУ в том, что он говорит с неким африканским политиком. В разговоре один из пранкеров спросил, что собеседник думает про удары вглубь России со стороны ВСУ.

«Если Европа и Соединенные Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами», — заявил бывший глава госдепартамента.

Официально коллективный Запад не разрешал Киеву посягать на дальние регионы РФ, но разговоры об этом ведутся уже месяцами. В России предостерегали Запад от необдуманных решений по части вмешательства в украинский конфликт. Как подчеркивал российский президент Владимир Путин, страны НАТО своим разрешением для ВСУ бить вглуь РФ по сути сделают себя соучастниками сопротивления.

Ранее сообщалось, что Помпео заявил Вовану и Лексусу о необходимости вернуть РФ к европейской модели.