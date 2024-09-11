Пономарева заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
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2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор экс-депутату Государственной Думы Илье Пономареву*. Его приговорили к 10 годам лишения свободы заочно за призывы поджигать военкоматы и утверждения о том, что российские вооруженные силы преднамеренно атаковали Запорожскую АЭС. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд признал Пономарева виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение по видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет колонии. Назначенное наказание считать заочным», — говорится в сообщении.
Кроме того, Пономареву запрещено администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после отбытия основного наказания.
Ранее сообщалось, что прокуратура просит заочно приговорить Пономарева к 14 годам лишения свободы.
*признан иноагентом и внесен в реестр экстремистов и террористов в России.