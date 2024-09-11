Прокуратура просит заочно приговорить Пономарева к 14 годам лишения свободы

Представитель прокуратуры просит суд назначить бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву* 14 лет колонии общего режима за призывы к поджогу военкоматов в России и за утверждения о намеренных бомбардировках Запорожской АЭС Вооруженными силами РФ. Об этом сообщил ТАСС.

«Прошу признать Пономарева виновным по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти и назначить ему наказания в виде 14 лет колонии общего режима. Назначенное наказание прошу считать заочным», — заявил прокурор.

Он также ходатайствовал о пятилетнем запрете на управление интернет-ресурсами для Пономарева.

Основанием для уголовного преследования стали выступления Пономарева на мероприятии «Форума свободной России» (организация признана нежелательной в РФ) в 2022 году. Подсудимый участвовал в форуме через видеосвязь с Украины. Он утверждал, что российские военные намеренно атаковали Запорожскую АЭС и драмтеатр в Мариуполе с использованием авиации, что было опровергнуто Минобороны России. Кроме того, Пономарев публично поддержал поджоги российских военкоматов и насильственное свержение законной власти в стране. Видеозапись его выступлений была опубликована на YouTube и стала общедоступной. В свою очередь защита утверждает, что дело построено на недопустимых доказательствах, и просит оправдать Пономарева.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о телеграм-каналах с призывами к террору.

*признан в РФ иностранным агентом и включен в список экстремистов и террористов.