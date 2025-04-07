В Мексике девять человек расстреляли в реабилитационном центре

Девять человек были убиты и еще пятеро получили ранения после вооруженного нападения на реабилитационный центр Shaddai в мексиканском городе Кулиакан. О данном факте сообщила радиостанция Formula.

Известно, что преступники совершили вылазку в ночь на понедельник, а жертвами стали пациенты реабилитационного центра Shaddai AC. По сведениям местных СМИ, группа вооруженных людей смогла оказаться в здании, сломав дверь гаража. На момент налета в лечебном учреждении находились 30 человек. Журналисты считают, что массовое убийство случилось из-за противостояния двух фракций бывшего наркокартеля Синалоа.

Ранее стало известно о том, что Атлантическом океане силовики задержали подводную лодку, в которой перевозили порядка 6,5 тонн наркотических веществ.