Поножовщина в английском поезде: задержаны двое, есть пострадавшие

На востоке Англии в поезде недалеко от станции Хантингдон (графство Кембриджшир) произошло нападение с ножом — несколько человек пострадали. Об этом со ссылкой на The Times пишет « Газета.ru ».

Хронология происшествия:

около 19:30 (22:30 мск) поезд отправился с вокзала в Питерборо;

спустя 9 минут в службу спасения поступил первый звонок.

Очевидец рассказал, что видел мужчину с большим ножом, а в вагоне «повсюду была кровь». Пассажиры в панике пытались спрятаться в туалетах, кричали и, спасаясь, топтали друг друга. Поезд был вынужден сделать экстренную остановку.

По итогам инцидента полиция задержала двух человек. Несколько пострадавших пассажиров госпитализированы.

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер назвал случившееся «ужасным инцидентом». Он выразил обеспокоенность и поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию. Глава правительства призвал всех, кто находится в районе происшествия, следовать указаниям правоохранителей.

