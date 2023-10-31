«Попал в западню»: в Подмосковье спасли собаку, застрявшую лапой в окне

Работники 217-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли псу по кличке Макс, лапа которого застряла в окне, приоткрытом на вертикальное проветривание, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Егорьевске. Спасателей вызвала хозяйка собаки. Она рассказала, что лапа ее питомца оказалась зажатой между рамой и окном. Беременная женщина не смогла сама приподнять пса, поэтому вызвала специалистов.

Спасатели оперативно прибыли на место. Как рассказал старший смены Алексей Сорокин, скорее всего питомец потянулся за пролетающей мимо птицей и попал в западню.

Во время спасательной операции пес рычал и проявлял агрессию. Один из спасателей обезопасил руки защитными перчатками, зажал пасть собаки и приподнял ее.

«В этот момент второй специалист отжал верхнюю часть окна, а третий — вытащил лапу узника из узкой створки», — рассказал он.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли жительнице Люберец освободиться от наручников.