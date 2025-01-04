Попавшая на видео заложница передала ЦАХАЛ условие для освобождения пленных израильтян

Палестинское движение ХАМАС показало видеозапись, на которой якобы молодая израильская заложница. Она обратилась к армии родной страны и заявила, что ЦАХАЛ нужно сложить оружие. Об этом пишет ТАСС.

Девушка с видео представилась 19-летней Лири Альбаг и заявила, что находится в плену у ХАМАС вместе с другими израильтянами. По ее словам, заложников не освободят, если группы ЦАХАЛ не сложат оружие и не покинут районы сектора Газа, где их удерживают боевики. Девушка подчеркнула, что от этого будет зависеть жизнь всех пленников.

При этом героиня ролика утверждает, что она и другие заложники пострадали из-за атак израильской армии с воздуха на районы Газы.

Где именно находятся Лири Альбаг и другие пленники не уточняется. Девушка подчеркнула, что в плену более 450 дней.

ЦАХАЛ не реагировал на видеообращение предполагаемой заложницы ХАМАС.

Ранее сообщалось, пять журналистов стали жертвами атаки Израиля по больнице в секторе Газа.