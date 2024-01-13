Популярного российского блогера объявили в федеральный розыск по уголовной статье

Александр Шпак, известный блогер и культурист, был внесен в базу разыскиваемых преступников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Поводом для розыска стала уголовная статья. Вполне вероятно, что основанием для такого шага стала дискредитация российской армии со стороны бодибилдера.

«Шпак Александр Константинович. 1 апреля 1979 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», - такая запись была внесена в электронную базу разыскиваемых преступников.

Ранее Шпак уже признавался виновным в ряде эпизодов, связанных с дискредитацией ВС РФ. Суд назначал ему в качестве наказания выплату штрафа.

Ранее Министерство юстиции признало иноагентом писателя Григория Чхартишвили, более известного людям под псевдонимом Борис Акунин. Он, проживая за границей, принял откровенно антироссийскую позицию. Известный автор финансово помогает ВСУ, перечисляя им часть своих гонораров. Свою популярность он приобрел благодаря книгам про сыщика Эраста Фандорина.