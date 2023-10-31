Порядка 1,5 тысячи сотрудников УИС Подмосковья отмечают профессиональный праздник

Сейчас в Подмосковье порядка 1,5 тысячи сотрудников и работников УИС. Они обеспечивают порядок и условия содержания под стражей. Такие работники ежедневно находятся в контакте с подозреваемыми и обвиняемыми, сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Надежная изоляция обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений обеспечивает объективное и полное расследование уголовных дел. Также основной приоритет в деятельности следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы — это соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Подмосковное УФСИН имеет в составе десять СИЗО и два участка, функционирующих в режиме следственных изоляторов. История каждого подразделения уникальна — многие учреждения в регионе были построены в середине восемнадцатого века.

День работников СИЗО и тюрем отмечается 31 октября, поскольку именно в этот день в 1963 году решением коллегии министерства охраны и общественного порядка РСФСР был образован новый вид учреждений — следственный изолятор. Сам праздник был учрежден в 2006 году.

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