Порядка 500 вызовов обработали операторы-психологи Системы-112 в этом году
Фото: [Пресс-служба Системы-112 МО]
Операторы-психологи подмосковной Системы-112 с начала текущего года обработали порядка 500 вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.
Всего с момента создания службы спасения такие специалисты приняли свыше тридцати восьми тысяч обращений.
В Системе-112 напомнили, что психологи держат связь с заявителем до приезда оперативных служб, операторы помогают обратившимся успокоиться и предпринять необходимые действия.
Обратиться в Систему-112 Подмосковья можно по телефону 112, через мобильное приложение «112 МО», чат-бот, СМС-сообщения и систему «Эра-Глонасс».
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