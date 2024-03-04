Порядка 500 вызовов обработали операторы-психологи Системы-112 в этом году

Операторы-психологи подмосковной Системы-112 с начала текущего года обработали порядка 500 вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего с момента создания службы спасения такие специалисты приняли свыше тридцати восьми тысяч обращений.

В Системе-112 напомнили, что психологи держат связь с заявителем до приезда оперативных служб, операторы помогают обратившимся успокоиться и предпринять необходимые действия.

Обратиться в Систему-112 Подмосковья можно по телефону 112, через мобильное приложение «112 МО», чат-бот, СМС-сообщения и систему «Эра-Глонасс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про новую меру поддержки медиков, работающих в регионе.