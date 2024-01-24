Порядка миллиона вызовов поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года
Фото: [пресс-служба Системы-112 МО]
Операторы подмосковной Системы-112 с начала января приняли порядка одного миллиона вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.
Около трехсот тысяч обращений были адресованы скорой медицинской помощи, свыше семидесяти тысяч — полиции и ГИБДД, почти тридцать три тысячи — газовой службе. Все остальные заявки были направлены пожарной охране и другим службам.
Кроме того, с начала текущего года операторы-психологи Системы-112 Московской области приняли около двухсот вызовов, а лингвисты — около ста. Еще семь тысяч обращений были направлены в другие регионы.
Ранее губернатор Московской области отмечал, что в регионе сократилось число преступлений.