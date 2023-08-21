Порядка семисот граммов мефедрона обнаружили у мужчины в Ленинском городском округе

Сотрудники полиции вблизи Зеленого шоссе остановили автомобиль каршеринга под управлением сорокалетнего уроженца Псковской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в ходе досмотра транспортного средства на коврике за пассажирским сиденьем полицейские обнаружили полимерный пакет, внутри которого находились три свертка, обмотанных скотчем. Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое 2 свертков является наркотическим средством — мефедроном, массой около 700 граммов.

Позднее злоумышленник пояснил, что в одном из мессенджеров ему поступило предложение о заработке. Он должен был забрать изъятые свертки из тайника и переместить их в другое место на территории Ленинского городского округа. Неизвестные обещали заплатить ему 150 тысяч рублей. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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