Таксиста, предотвратившего мошенничество в отношении пенсионерки, наградили в подмосковном Серпухове

Сотрудники полиции и члены общественного совета Серпухова наградили водителя такси, который смог убедить 84-летнюю местную жительницу не отдавать деньги телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что работник одного из таксопарков принял заказ на перевозку пассажира из Серпухова в Чехов. В ходе поездки он понял, что пожилая женщина разговаривает по мобильному телефону с неизвестными, которые пытаются заставить ее перевести им крупную денежную сумму на указанный счет.

Отмечается, что таксист смог убедить взволнованную пенсионерку проследовать с ним в отдел полиции. Там женщина рассказала полицейским, что на ее телефон позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов, сообщили, что злоумышленники пытаются похитить деньги с ее счета. Женщина уже сняла в банке 300 тысяч рублей и ехала в такси чтобы положить их на указанный аферистами счет.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с местной жительницей о том, что нельзя принимать во внимание слова незнакомцев. А за проявленную бдительность Григория Хахина наградили благодарственным письмом и ценным подарком.

Ранее стало известно, что Федерация бокса России выясняет обстоятельства избиения подростка тренером в Подмосковье.