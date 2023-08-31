Порядка тысячи сообщений о заблудившихся в лесах Подмосковья обработали операторы Системы-112 за лето

Летом, традиционно, возрастает количество обращений о заблудившихся в лесных массивах любителях «тихой охоты». В этом году операторы единого номера «112» обработали порядка 1000 сообщений подобного характера. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

Отмечается, что в большинстве случаев, пропавших удается найти оперативно, благодаря системе геопозиционирования — автоматическому определению местонахождения заявителя.

Также, за этот купальный сезон было зафиксировано более 100 обращений о происшествиях на водоемах. Здесь, максимально быстро прийти на помощь позволяет четкая координация действий всех оперативных служб. При необходимости операторы Системы-112 направляют на место происшествия бригаду скорой помощи, спасателей, полицию, оказывают психологическую поддержку.

Отмечается, что всего за летний период подмосковная Система-112 приняла свыше трех миллионов вызовов от жителей и гостей региона. Из них порядка 850 тысяч вызовов адресовано скорой медицинской помощи, 325 тысяч вызовов сотрудников полиции, в том числе — ГИБДД. 80 тысяч обращений относились к пожарной охране, газовщикам и специалистам других оперативных подразделений.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.