Порода и грунт обрушились на Моховском разрезе в Кузбассе, есть пострадавшие

Порода и грунт обрушились на Моховском разрезе в Кузбассе, сообщил «Комммерсантъ» со ссылкой на отдел Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что обрушение произошло на разрезе филиала «УК "Кузбассразрезуголь» в Беловском муниципальном округе в ночь на 10 октября. Там проводились работы по выемке угля открытым способом.

По данным экстренных служб, есть пострадавшие. Одного из них госпитализировали, поиски второго продолжаются. По информации ТАСС, который ссылается на Министерство угольной промышленности Кемеровской области, на связь не выходит машинист буровой установки.

После инцидента на Моховском разрезе власти региона создали оперативный штаб. На данный момент все горные работы приостановлены.

Моховский угольный разрез был образован в 1966 году. Он является самым протяженным разрезом в Кузбассе. Моховский разрез — единственное предприятие открытой угледобычи на Кольчугинском руднике.

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