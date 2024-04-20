Порт Южный под Одессой получил повреждения в результате ракетного удара

По Одесской области и самому городу был нанесен воздушный удар, при котором пострадала припортовая инфраструктура. Об этом сообщило украинское министерство инфраструктуры. Оно написало об этом в одной из социальных сетей.

Ранее мэр Одессы Кипер уже сообщал, что вчера, 19 апреля, по Одессе был нанесен ракетный удар со стороны России. Тогда пострадала инфраструктура Одесского порта. Теперь стало известно, что серьезный ущерб был нанесен двум портовым терминалам в порту Южный.

Министерство добавило, что данные терминалы использовались для вывоза из страны сельскохозяйственной продукции. Через них проходило зерно для дальнейшего вывоза за рубеж.

Несколько дней назад от пророссийского подполья на Украине уже поступали данные о сильном ударе по порту Южный. На его территории произошла сильная детонация, после чего языки пламени взметнулись на большую высоту. После этого местные власти перекрыли дороги в сторону порта.