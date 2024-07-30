Портал InfoBRICS предрек истребителям F-16 участь трофеев на российских парадах
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Если истребители F-16 будут поставляться Западом на Украину, то они разделят судьбу той техники, которая уже была отправлена в адрес ВСУ. Они также станут российскими трофеями. Об этом заявил Лукас Лейрос, аналитик из Центра геостратегических исследований. Он написал соответствующую статью для InfoBRICS.
По утверждению эксперта, российские военные готовятся к прибытию западных самолетов на театр боевых действий. За технику уже назначаются награды.
«F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут легкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах», - указал Лейрос.
Ранее американское издание The Washington Post так же скептично оценило возможность участия F-16 в украинском конфликте. Эти самолеты не смогут дать необходимое преимущество ВСУ на поле боя. В лучшем случае, они будут выполнять защитные функции.