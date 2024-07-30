Если истребители F-16 будут поставляться Западом на Украину, то они разделят судьбу той техники, которая уже была отправлена в адрес ВСУ. Они также станут российскими трофеями. Об этом заявил Лукас Лейрос, аналитик из Центра геостратегических исследований. Он написал соответствующую статью для InfoBRICS.