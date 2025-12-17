Посадили на два года: москвич получил срок за стрельбу по людям на самокатах

Житель российской столицы осужден на два года лишения свободы за хулиганство. Он обстрелял группу людей на самокатах и ранил одного из самокатчиков. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание ознакомилось с материалами дела. Согласно документам, житель Москвы в августе 2024 года поссорился с группой людей, передвигавшихся на самокатах. Это произошло в Верхнем Михайловском переулке. После этого фигурант дела произвел несколько выстрелов из пневматики и ранил одного из оппонентов, после чего скрылся. Позже он был задержан. В итоге злоумышленника обвинили в хулиганстве.

«Признать виновным и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — вынес свой вердикт суд.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Шушенском районе Красноярского края задержан мужчина. Он от скуки поджег 166 кедров и тем самым нанес лесному хозяйству региона ущерб на два миллиона рублей.