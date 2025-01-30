Посетителей Эрмитажа перестали пускать в Зимний дворец из-за анонимных угроз

Вход в Зимний дворец в Петербурге был временно приостановлен. Причиной этого стали анонимные угрозы. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы Эрмитажа.

В адрес музея поступило анонимное сообщение об угрозе режиму безопасности Зимнего дворца. Эрмитажу после этого пришлось ограничить доступ посетителей в здание. Вход в него закрыли, теперь ведется тщательная проверка всех музейных залов, а также служебных помещений.

Журналистам заявили, что билеты, купленные на 30 января, будут действительны в любой другой день. Поэтому все посетители, экскурсия которых оказалась сорванной, могут вернуться в музей в удобную для них дату.

До этого посещение Эрмитажа ограничивалось менее недели назад, 24 января. В музее провели эвакуацию посетителей и персонала по итогам анонимного сообщения. После этого Росгвардия и сотрудники местной службы безопасности совместными усилиями проверили всю музейную территорию.