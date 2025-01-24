В Эрмитаже идет эвакуация из-за «угрозы режиму безопасности»

В Эрмитаже, который находится в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация. Об этом сообщил телеграм-канал издания «Фонтанка».

Журналисты сообщили о том, что в Эрмитаже проходит эвакуация как посетителей, так и работников музея. Сотрудники местной службы безопасности совместно со служащими Росгвардии ведут проверки выставочных залов, а также всех служебных помещений. Основанием для проверки стало «анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности».

Посетителям было заявлено, что они с билетами, купленными на 24 января, смогут посетить Эрмитаж в любой другой день в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в полицию пришел мужчина и сдался с повинной правоохранителям. Он признался, что в новогоднюю ночь убил свою девушку. Злоумышленник проживал более трех недель в квартире рядом с трупом и скрывал убийство от всех родственников и знакомых. В результате сдавшийся не выдержал и решил во всем признаться.