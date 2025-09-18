Российская Федерация оспорила в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о предполагаемой причастности России к крушению малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Об этом сообщает МИД РФ.

Как проинформировало ведомство, иск подан 18 сентября в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции 1944 года. Москва рассчитывает на исключительную беспристрастность суда в этом резонансном деле, указывая, что Совет ICAO проигнорировал требования резолюции Совбеза ООН 2166 о проведении полного и независимого международного расследования.

В дипведомстве подчеркивают, что решение ICAO основано на сомнительных результатах технического и уголовного расследований под эгидой Нидерландов, с опорой на предоставленные Украиной данные, которые Москва считает подтасованными. Россия обжаловала вердикт по всем аспектам — юрисдикции, применимому праву, фактологии и процедурным нарушениям.

Отметим, что сам факт обжалования не означает признания легитимности каких-либо актов Совета ICAO по данному делу.

После трагических событий 17 июля 2014 года, когда погибли 298 человек из 10 государств, прошло более 11 лет, но поиск правды продолжается. Решение Совета ICAO пока не вступило в силу, что, по мнению МИД РФ, разочарует Гаагу и Канберру, уже требовавшие компенсаций.

Россия намерена добиваться истины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, особенно в преддверии 42-й сессии Ассамблеи ICAO в Монреале.

Напомним, что в ноябре 2022 года окружной суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела, однако российская сторона неоднократно выражала недоверие к результатам расследования, указывая на его предвзятость и игнорирование доказательств, представленных Москвой.

