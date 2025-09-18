В Австралии разбился легкомоторный самолет: пилот пропал без вести

В Австралии после крушение легкомоторного самолета пропал 60-летний пилот, сообщило издание PerthNow.

Инцидент произошел на территории национального парка Будаванг в четверг, 18 сентября. Самолет модели Cirus SR20 вылетел из аэропорта Бэнкстаун и направлялся вдоль побережья Нового Южного Уэльса и упал.

По данным служб контроля воздушного движения, летательный аппарат совершил резкое снижение с высоты 2,5 тыс. метров до 609 метров над уровнем моря.

Принадлежавший авиационной школе самолет потерпел крушение в труднодоступной гористой местности национального парка. Из-за этого возникли трудности с поиском и спасением пропавшего мужчины.

Отмечается, что сложный горный рельеф и неблагоприятные погодные условия сделали невозможным использование автомобильного или воздушного транспорта. Группа спасателей была вынуждена отправиться к месту крушения пешком.

