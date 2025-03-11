После атаки БПЛА в Домодедове погиб охранник и сгорели автомобили
БПЛА упал на дистрибьюторский центр «Мираторга» в Домодедове: погиб человек
Фото: [Медиасток.рф]
В результате крушения беспилотного летательного аппарата на территории дистрибьюторского центра «Мираторга» в Домодедове погиб один из сотрудников. Компания также сообщила о двух пострадавших, передает ТАСС.
По информации компании, раненые были госпитализированы в медицинские учреждения в Видном и Домодедове, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как пишет телеграм-канал SHOT, после атаки БПЛА украинских вооруженных сил на парковку «Мираторга» в Домодедове полностью сгорело более двадцати автомобилей. Погибший охранник предприятия находился неподалеку от одной из машин.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое ранены в Подмосковье из-за атаки БПЛА.