После инцидента с дронами Франция передала Польше истребители с ядерным потенциалом

Три французских истребителя Rafale прибыли на авиабазу в Минске-Мазовецком (Польша) по решению президента Эмманюэля Макрона. Как сообщает издание Defence24, эти самолеты принадлежат к специальному подразделению, технически способному к применению ядерного оружия.

На опубликованных фотографиях отсутствуют признаки транспортировки спецбоеприпасов, однако одновременное прибытие военно-транспортного самолета A400М оставляет возможность их скорой доставки, считают иностранные обозреватели.

Сами Rafale передали Польше без ядерных запасов, несмотря на техническую возможность. Речь про тактические ядерные бомбы ASMP-A с дальностью до 500 км.

Отмечается, что операция проводится в ответ на недавние инциденты с беспилотниками у восточных границ НАТО. Польша получает усиление для патрулирования своего неба, а Франция демонстрирует готовность к реализации ядерной доктрины НАТО в рамках сдерживания.

Ранее сообщалось, что США обратятся в НАТО из-за инцидента с дронами в Польше на границе с Украиной.